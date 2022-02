El «play-off» és un repte que està «a la ment» del Bàsquet Girona

Fa tres setmanes ningú apostava perquè el Bàsquet Girona pogués lluitar per entrar en zona de play-off. Les tres victòries consecutives del mes de desembre, coincidint amb l’arribada de Marc Gasol, havien despertat els ànims d’un equip que ho veia tot negre, però l’aturada obligada a causa de casos positius per Covid-19 -en el mateix equip o en el rival- va frenar en sec el creixement de l’equip entrenat per Jordi Sargatal. Tres derrotes consecutives i, sobretot, la baixa de Gasol per problemes musculars havien fet que la confiança tornés a ser baixa. Tanmateix, el mes de febrer ho ha canviat tot, i ara es torna a veure la llum al final del túnel per una plantilla que pot aspirar a tot.

De lluitar per no entrar en zona de descens després de la dura derrota a Fontajau contra l’Alacant (75-94) a veure’s amb possibilitats reals d’entrar a play-off. La victòria a la pista del Prat el primer de febrer (85-89) va estrenar un mes immaculat pel Bàsquet Girona, que ha encadenat cinc victòries consecutives -tres sense Marc Gasol-. L’última, dissabte a la pista de l’Almansa (87-93), un triomf «molt treballat» i on l’equip «s’havia sobreposat a diferents adversitats», explicava Jordi Sargatal.

El conjunt gironí s’ha enfilat fins a la desena posició de la classificació, amb 10 victòries i 10 derrotes, i amb el partit pendent contra el Juaristi a Fontajau que es recuperarà el pròxim 23 de març. D’aquesta manera, el Bàsquet Girona s’allunya del descens -el Juarisiti té 7 victòries- i frega ja la zona de play-off d’ascens a la Lliga ACB. El primer classificat de LEB Or puja directa a la màxima competició estatal, mentre que del segon al novè fan aquestes eliminatòries per determinar quin és el segon equip que assoleix l’ascens. La primera posició és una fita gairebé impossible, ja que Granada i Estudiantes estan empatats al capdavant de la classificació amb 16 victòries i 4 derrotes. Tanmateix, ser entre els nou primers és, ara mateix, un repte assequible. I és que el novè, l’Alacant, ha guanyat els mateixos partits que els de Sargatal, i ha jugat un partit més. De fet, el tècnic gironí afirma que «el play-off és una meta que tenim en ment», tot i que el més important per a ell «l’objectiu principal és continuar creixent com equip» i «anar millorant partit a partit per millorar el joc».

El Bàsquet Girona va tancar dissabte l’extraordinari mes de febrer, perquè la pròxima setmana no juga a causa de la finestra FIBA. Per tant, l’equip no tornarà a competir fins al pròxim 6 de març, quan el Càceres, actualment quart en la classificació, visitarà Fontajau (12:15h.)