Com qui t’ensenya casa seva, Toni Benítez i Jaime Salas es passegen per Fontajau amunt i avall. A la pista s’hi entrenen les jugadores de l’Spar Girona però no tot és bàsquet al pavelló. Ni de bon tros. Al darrere d’una de les moltes portes de la instal·lació s’hi amaga el Dojo principal de l’Associació Girona Judo. El seu espai, com una mena de llar. Una zona d’uns 400 metres quadrats, farcits de tatamis, on esportistes de totes les edats s’hi entrenen. Per aprendre, créixer, gaudir. Amb una mica més de vint anys de vida, s’ha anat fent gran amb el pas del temps. L’acompanya l’estabilitat al llarg de les últimes temporades i la pandèmia no ha pogut acabar, ni de bon tros, amb les seves ganes de seguir donant guerra. Arriba a la mainada i té un primer equip que és tota una referència estatal. Ben pocs mesos enrere canviava el seu president, però el rumb és el mateix. I l’ambició, que no falti.

Fèlix Estartús s’havia passat un grapat d’anys al capdavant de l’entitat i ara és Toni Benítez qui se’n fa càrrec des del passat més de setembre. «Feia de vocal i en Fèlix, un cinturó negre que porta vinculat al judo durant tota la seva vida, n’era el president des de gairebé els inicis de l’associació. Quan em vaig jubilar em van demanar a mi si ho podia ser. No sé mai dir que no i aquí estem, intentant aprendre. Conec el club, però ara em falta posar-me al dia amb tota la part externa i el contacte amb les institucions». Amb passat a l’empresa Securitas, patrocinador principal del club, Benítez parla de quins són els objectius del seu mandat. «Volem mantenir tot el que s’ha aconseguit durant aquests anys. Com a fita principal, intentarem portar a Girona el Campionat d’Espanya Sots21 l’any vinent. També continuarem com fins ara amb els congressos, tot fent arribar el judo a més llocs. Itenir una bona relació amb les administracions. De moment és prou positiva».

El judo com a sistema educatiu

En aquest moment de la conversa s’hi suma Jaime Salas. Un dels noms propis ja no només de l’associació, sinó de la irrupció d’aquest esport a la ciutat i a la demarcació. Aplaudeix que el club estigui present en cinc pavellons (Fontajau, Palau, Salt, Celrà i Quart) i en fins a dotze escoles, tot destacant que l’equip que competeix a Lliga Nacional és «la punta de la piràmide» i que el més important és «treballar sobre la base, crear ambient, participació i difusió». Ell, que hi és des dels inicis, parla d’una «progressió sostinguda» perquè «estem més o menys allà on estàvem fa uns vint anys» i creu que «ens mantindrem així amb el temps». Ara bé, els centenars de nens i nenes que s’hi entrenen no eren tan nombrosos anys enrere, pel que el creixement ha sigut evident.

Perquè és la formació una de les potes principals, sense cap mena de dubte. «El judo és com un sistema educatiu, més enllà d’un esport. I no ens agrada parlar d’arts marcials, perquè és un terme desprestigiat. Un art marcial és un art de guerra i aquí no ensenyem això. Estem parlant d’un esport de contacte i no pas d’intacte. Alhora, una eina d’educació i formació». A Salas el segueix Benítez, que també té ganes de oferir el seu punt de vista. «El judo ens permet millorar moltes coses i també l’ètica dels seus participants, amb una sèrie de codis que desgraciadament la societat no va sobrada d’ells. Tinc l’experiència personal de veure nois i noies que, primer feien unes altres activitats i després van passar-se la judo, per canviar els seus hàbits cap a més». I afegeix: «El judo és un camí, no pas un esport per fer durant uns mesos i ja està. Cal aprendre’l durant molt de temps. I tampoc parla d’adversaris, sinó que l’altra persona col·labora amb tu. Per això intentem ensenyar-ho a la mainada, que creixen amb tots aquests valors». Sent la cinquena pràctica esportiva amb més llicències federatives de tot l’estat, l’Associació Girona Judo està oberta a nens i també a les nenes, encara que la diferència de percentatge encara és evident. «És d’un 75 o 70 per cent, a un 25 o 30 pel que fa les noies». Sense equip femení d’alt rendiment, sí que hi ha judokes de renom i amb fusta per arribar ben lluny. L’última en sumar-s’hi és la cubana Lizandra Vinent, per exemple.

Aprendre, competir, guanyar

La mainada, que creixi. Que es formi, gaudeixi, aprengui. Però arribats a certa edat, toca competir. I per què no, guanyar. Aquí el focus toca centrar-lo en els més grans, aquells que competeixen a la Lliga Nacional. La present temporada donarà el tret de sortida el proper 23 d’abril. «L’any passat vam ser segons i ara tenim la il·lusió de guanyar, de ser primers. Hem de ser optimistes. Sempre s’ha treballat molt i toca continuar-ho fent», diu Benítez. El secunda Salas. «Portem set temporades a la màxima categoria i sis d’elles fent podi. Estaria bé repetir-ho, però el principal és mantenir-nos a la primera divisió. Ens dona prestigi com a club i és un reclam pels nois». Sense estar ja vigent el sistema de beques que va dur fins a Girona a judokes procedents de Geòrgia pocs anys enrere (com ho pot ser Temo Khachidze, que s’ha acabat quedant a viure per aquí), el que elevava el nivell competitiu de l’equip, ara toca promocionar a la gent de casa. La competició, això sí, permet fer alguna incorporació i és aquí on apareixen Daniel Natea, romanès, i el campió dels Països Baixos, Kevin Bakker.

Estrangers a banda, a Girona hi ha bona matèria primera. El saltenc Kindi Ba és vigent campió d’Espanya sots21 i té números de competir i fer-ho bé a l’Europeu, com també al Mundial. Se li afegeixen Yousef Saloum, de Besalú; o el barceloní d’origen georgià Ilia Khabuliani. També els germans Xargay, per dir-ne més. «Tenim la possibilitat d’aconseguir fins a cinc campions d’Espanya en totes les categories. Infantil, cadet, júnior i també sènior. Això no passa a cap altre club de Catalunya. La feina que s’ha fet des de fa anys ha sigut una aposta clara i està molt ben feta. Hem crescut pel que fa a l’organització, el nivell tècnic i també l’estructura a les escoles. Estem molt satisfets», ho rubrica Benítez. El mandat l’agafa amb il·lusió, amb ganes. El club ho agraeix, disposat a continuar funcionant com fins ara. Mirant endavant. Iobtenint resultats.