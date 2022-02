L’Spar Girona coneixerà aquest migdia el seu rival per als quarts de final de la Copa de la Reina 2022, que es disputarà del 24 al 27 de març al pavelló de la Font de Sant Lluis. L’Ajuntament de València acull avui el sorteig de la Copa de la Reina, el primer títol oficial de la temporada. L’Uni serà cap de sèrie com a vigent campió, juntament amb el València, Perfumerías i Cadí La Seu. Al segon bombo hi haurà el Gernika, IDK Euskotren, Estudiantes i Saragossa.