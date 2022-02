Seria per allà l’any 1980 quan vaig conèixer l’Antonio Pagès a Figueres, a la recordada galeria Art 3, davant mateix del museu Dalí. Recordo que va comprar un parell de quadres, i sí, un era per regalar a un jugador de futbol, que jo amb prou feines coneixia, que es deia, Bernd Schuster. Ll’Antonio l’havia ullat des d’Alemanya pel Barça i hi va triomfar de ple. Diria que des d’aquell dia sempre més vàrem tenir amb l’Antonio Pagès una relació cordial, propera i afectiva.

Quan l’Antonio Pagès va entrar a la directiva del Futbol Club Barcelona, ell mai es va oblidar dels seus amics de l’Empordà, ell ens va obrir les portes al Museu del Barcelona, fent que alguns pintors de l’Empordà tinguem l’honor de tenir una obra allà. Això que sovint passa quan algú d’aquí triomfa a la capital, on semblen guardar-se l’èxit per ells, gairebé no fan mai cap gest amb ningú, guardant amb gelosia el seu altar. L’Antonio no. Ell com a exemple del que us dic, en alguna inauguració d’una exposició meva a Barcelona, vingué acompanyat del porter Vítor Baía, i amb més gent del Barça com el senyor Nicolau Casaus o el vicepresident , senyor Francesc Pulido... així com el president, Josep Lluís Núñez. I més encara, la d’una visita a casa a l’Escala amb els jugadors Rivaldo i Giovanni Silva, aleshores en el zenit de la seva carrera

Doncs sí, l’Antonio era així, d’un altra tessitura. Ell es feu així mateix , evolucionant des d’un simple aprenent, fins assolir un lloc respectabilíssim dins la nostra societat. I això sols ho aconsegueix qui té la virtut d’una ment generosa i oberta i ell la tenia oberta a tots els camps. Jo el situaria en un d’aquells personatges del Renaixement que els interessava tot, i sabien de tot, perquè l’Antonio en el seu moment més vital, on l’haguéssim situat? De mecenes? Agent futbolístic? Al món immobiliari? Col·leccionista d’art? Relacions humanes? Viatger?L’Antonio era tot això i molt més.

Durant aquests anys he de dir que l’Antonio no m’ha fallat mai, sempre ha estat una persona atenta i cordial amb mi , tal vegada he estat jo d’haver fallat, en moments de salut, de no estar més el seu costat, però la vida és un mar d’ones que van i venen.

Va ésser a les vigílies d’aquest Nadal passat, quan un vespre vàrem parlar una hora llarga per telèfon. Estava ja delicat però molt il·lusionat perquè portava la seva filla Ariadna de viatge a Qatar i aquesta era la fita més important a realitzar. Li vaig dir: doncs Antonio, quant tornis del viatge et truco i ens veiem una estona. Ràpidament em fa, «no, quan arribi no. Truca’m a mitjan febrer, que ja hauré tornat del Brasil i tindrem més estones de temps per estar junts i parlar».

Sí, Antonio, aquesta fou una premonició teva, que ens veuríem a mitjan febrer, però jo mai podia imaginar que seria per el teu comiat etern. Descansa en pau estimat amic.