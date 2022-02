Les jugadores de l’Spar Girona són conscients que demà poden aconseguir una altra fita històrica per al club. Si guanyen el Landes (20.15 h) certificarien la classificació als quarts de final de l’Eurolliga, com ja va passar l’any passat per primer cop malgrat perdre l’últim partit de la fase de grups a la pista de l’Schio (77-74). Seguir escrivint les pàgines més exitoses del club és «un extra de motivació» per a l’equip d’Alfred Julbe i més encara per a les veteranes. «Serà especial per a les que ja portem uns quants anys a l’Uni», assegura María Araújo.

L’aler gallega explica que es respira bon ambient al vestidor de cara al duel de demà. Sobretot, després de la gran victòria a Leganés (59-100). «Estem entrenant amb bones sensacions i amb confiança després d’haver guanyat de 100 punts. Preparem el partit a consciència perquè el Landes és un rival molt bo i que ha canviat moltes jugadores respecte a la primera jornada. Serà diferent aquest cop», diu. Per a Araújo, jugar a Fontajau serà un factor a favor: «L’afició sempre respon i encara més en esdeveniments tant importants com aquest. Fontajau és el sisè jugador, es nota un piló. Ens empenten per tenir l’avantatge a casa. Espero que s’empleni el màxim possible per guanyar tots junts». En aquest sentit, l’equip està decidit a celebrar una victòria contra el Landes. «A les jugadores ens agrada guanyar, tot i que si no passem, sempre ens queda l’esperança de continuar en competició europea», en referència a l’Eurocup. Si l’Uni arriba als quarts es trobarà l’Ekaterinburg, favorit al títol, encara que no vol dir res perquè «sempre es pot donar la sorpresa». «Aquest any al sorteig d’Eurocup també ens pot tocar un rival d’Eurolliga. Tot s’hi val», conclou. L’Spar Girona coneixerà avui el rival als quarts de la Copa de la Reina