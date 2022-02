Noves acusacions d’assetjament sexual a l’Ajax d’Amsterdam. Segons apunta el diari ‘NRC’ el club neerlandès es va veure immers en un cas Overmars el 2020. Winston Bogarde, entrenador assistent de Ten Hag, va mantenir converses inadequades amb una dona que el va denunciar i posteriorment va presentar un trastorn d’estrès posttraumàtic.

Assistent-trainer van het eerste elftal van Ajax, Winston Bogarde, mocht aanblijven nadat hij de club ‘in een kwetsbare positie’ had gebracht door een vrouw grensoverschrijdende berichten te sturen. https://t.co/BcsnotYvxN — NRC (@nrc) 22 de febrero de 2022

La víctima va enviar una denúncia per escrit al club, que va iniciar una investigació de sis mesos per analitzar tota la informació que li va arribar. Incloïa centenars de missatges de WhatsApp, fotos i vídeos.

La conclusió va ser que Bogarde va ser irrespectuós durant el contacte i amb el temps es va tornar agressiu de manera verbal. No obstant, com que l’afer no estava relacionat amb la feina, el club, sota l’argument que es tractava d’un «assumpte privat», va permetre a l’assistent seguir en el càrrec. En aquell moment, Bogarde estava jeràrquicament sota el comandament d’Overmars, director d’afers futbolístics.

Comunicat de l’Ajax

L’Ajax ha emès un comunicat en què reconeix que «va rebre una denúncia anònima l’1 d’octubre del 2020 sobre el mal comportament d’un empleat de l’Ajax. El club immediatament va prendre mesures. L’informe va ser investigat de forma independent per dos organismes externs i la conclusió va ser que aquest assumpte s’havia de considerar privat i es va determinar que no es prendrien més mesures».

Bogarde, de 51 anys en l’actualitat, va fitxar pel Barça del 1998 fins al 2000, i va formar part de l’onada d’holandesos que Van Gaal va importar de cop. Una etapa en què va ser fustigat per les lesions, en què va jugar només un partit de lliga en la primera temporada i 21 en la segona.