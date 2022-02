La segona entrenadora de l’Spar Girona, Laura Antoja, va comentar que el Movistar Estudiantes és «un dels equips que està en millor dinàmica, juntament amb el Saragossa». «És un equip perillosíssim, però l’agafem amb moltes ganes. Sap jugar aquestes competicions i ja veurem com arribem els dos equips al mes de març. Actualment estan jugant un molt bon bàsquet», va dir sobre el rival dels quarts de final de la Copa de la Reina. A més a més, va afegir que «a la Copa cada partit és una final i l’hem d’encarar centrant-nos en el dia a dia»: «Si no, no passarem al següent partit. Haurem d’estar al cent per cent i anar a guanyar des del primer minut per passar a les semifinals». Les gironines ja saben què és guanyar el Movistar Estudiantes aquesta temporada, ja que van imposar-se a la seva pista per 62-73. Si ho repeteixen als quarts de la Copa de la Reina, s’enfrontaran amb el guanyador del València Basket-Casademont Saragossa a les semifinals.