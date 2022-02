Només pot sortir cara. L’Spar Girona té aquest vespre una altra cita amb la història a Fontajau (20.15 h). S’ha fet esperar gairebé un mes a causa de l’ajornament previ per coronavirus, però les d’Alfred Julbe finalment podran recuperar el partit decisiu contra el Basket Landes. Ho faran a casa al costat de l’afició i sense restriccions d’aforament al pavelló. Es tracta de l’últim tràmit per assegurar-se un lloc per segona vegada consecutiva als quarts de final de l’Eurolliga, després de la derrota de l’Schio davant el Fenerbahçe (82-65). Fins l’any passat, quan va aconseguir-se per primer cop malgrat l’ajustada derrota a la pista de l’Schio (77-74), era una fita que semblava gairebé impossible per a les gironines. Encara que aquest club ja ha demostrat que a còpia d’esforç i superació ben poques coses se li resisteixen. El millor de tot és que sigui quin sigui el resultat amb les franceses, la victòria està assegurada per a l’Uni perquè, si no acaba classificant-se pels quarts de l’Eurolliga, el seu camí a Europa continuarà a l’Eurocup. Les dues opcions són llamineres per a un equip que aspira a seguir creixent arreu del continent.

L’Spar Girona espera fer bo el valuós triomf que va treure en l’anada al François Miterrand (71-80), tot i que des del novembre hi ha hagut canvis als dos conjunts. «Hi ha jugadores que ja no hi són i eren importants. Cunningham, Dumerc està lesionada... Les dues interiors, que tenien molta força i poder, tampoc. L’equip és molt diferent i juga molt diferent. Ara té més versatilitat i mobilitat exterior, mentre que les interiors generen arran d’això. Són més de pick and roll, penetradores... Tenen opcions de fer cistella des de fora perquè no són dolentes, però sense el parell de jugadores sobre les quals havies de posar el focus per aturar-les», valora la segona entrenadora, Laura Antoja. Malgrat que la plantilla del Landes no sigui la mateixa, avisa que «tenen molta actitud i velocitat, jugant en col·lectiu». «Haurem de fer molt bé les coses en totes les posicions, no només centrar-nos en determinades jugadores. N’hi ha moltes que aportaran a dins com Magarity, Tolo i Harmon. Amb elles haurem d’anar molt en compte, sobretot, que no agafin ratxes perquè fan molt mal a dins. És un equip molt complert», afegia respecte el rival.

El Landes, que ja sap que no té opcions a l’Eurolliga però sí que està classificat a l’Eurocup, tindrà les seves alternatives, però les de Julbe també. Les gironines afronten el partit amb confiança després d’atropellar dijous passat el Leganés (59-100). «Esperem tirar endavant aquesta batalla a casa», deia Antoja.

L’Spar Girona podrà comptar amb Kennedy Burke, el seu màxim argument a l’Eurolliga. La nord-americana va patir un esquinç al turmell, encara que ahir va entrenar-se amb el grup. «Estarà bé. Segurament es notarà que no està al cent per cent en algun moment perquè després d’una petita lesió sempre hi ha molèsties, però s’ha entrenat normal i la tindrem», va comentar l’entrenadora.

Les gironines saben que passar als quarts significarà enfrontar-se a un temible Ekaterinburg i que probablement podran tenir més aspiracions accedint a l’Eurocup. No obstant això, no renuncien a la victòria. «No sabem fer funcionar l’equip d’una altra manera que no sigui empenyent-lo a guanyar sempre. No podem preveure com fer-ho per motivar menys en una competició com l’Eurolliga. Com a Uni Girona no tenim un bagatge suficient en aquesta competició com per especular ‘no em ve de gust l’Eurolliga perquè potser tinc menys opcions i me’n vaig a l’Eurocup’. M’ho plantejo diferent: anem a jugar-ho perquè ens ho hem guanyat», va explicar. La premissa és clara: «Posem-nos-hi. Si no ens ho hem guanyat a la pista, llavors tindrem la sort de jugar l’Eurocup i optar a un altre títol. Però no intentar guanyar seria estrany». El que sí que és segur és que la festa està assegurada a Fontajau. «L’ambient cada vegada és més maco i passional. Volem que l’afició visqui el partit amb nosaltres. Esperem que no sigui l’últim partit d’Eurolliga, però si ho és el disfrutarem tots junts».