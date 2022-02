El futur europeu de l'Spar Girona passarà per l'Eurocup, el premi, en teoria, de consolació, però que pot donar a les gironines l'oportunitat de guanyar un títol continental. S'havia de guanyar un Landes que no s'hi jugava res per tornar a fer història i plantar-se per segon any als quarts de l'Eurolliga, però avui la màgia de tantes altres nits europees no ha aparegut a Fontajau. Ni la màgia ni la versió competitiva i contundent de les gironines, que han estat molt i molt espesses. Les franceses, en canvi, molt encertades en el tir exterior i aprofitant els bàsquets fàcils que concedia l'Uni, han guanyat amb justícia (70-78). L'Eurocup, el mal menor, està molt bé, però avui la versió que ha ofert l'equip ha sigut molt fluixa. L'equip de Julbe ha arribat a perdre de 18 a l'inici del darrer quart (49-67) i tot i el mèrit d'haver-se arribat a posar a 5 (70-75) a 1.15, ja no hi havia res a fer.

Arribar al descans perdent de 4 ha sigut una magnífica notícia per a l'Uni, que durant la primera part se n'havia vist un bull per aturar l'encert del Landes, amb Fauthoux (10) i Roumy (9) com a principals armes ofensives, i un 6/9 en triples que contrastava amb l'escarransit 2/11 acreditat per les locals. En el primer quart l'Spar Girona ja havia hagut d'aixecar un desavantatge de 8 punts (6-14), i ho ha aconseguit bàsicament des del tir lliure (14-14). En el segon quart l'Uni ha seguit a batzegades i de cop s'ha vist perdent de 13 (19-32) tot just iniciar-se el parcial. Ajustant una mica més la defensa les gironines s'han posat a 5 (30-35) després d'una espectacular cistella de Burke. Dos tirs lliures de Laia Palau han acabat portant el període al descans amb 4 punts de diferència a favor de les franceses. Res que no es pogués capgirar, i més veient com era de millorable l'actuació de l'equip d'Alfred Julbe.

Però no hi havia manera. El tercer quart ha arrencat amb un intercanvi de cistelles, tot i que el Landes no ha trigat a tornar a escapar-se de 10 en el marcador (41-51) i Julbe s'ha vist obligat a demanar temps mort. De sortida un triple de Roumy ha recuperat la màxima diferència a favor de les franceses (+13, 43-56), davant d'un Uni que no trobava arguments ni en atac ni en defensa, permetent cistelles molt fàcils al Landes. Res ha sortit bé. Chery ha tancat el període situant un dolorós 49-64 i fins i tot la grada de Fontajau ha semblat apagar-se definitivament.

Que l'últim parcial s'obrís amb un triple visitant, tampoc hi ha ajudat gens (49-67). El Landes duia un 8/15 en tirs de tres, l'Uni seguia en un desesperant 2/15. Gardner ha animat una mica Fontajau des de 6'75 (54-68) i Reisingerova ha situat el 56-68, però la tímida reacció no ha tingut continuïtat. A cinc minuts pel final, el Landes seguia amb el partit dominat (58-73) mentre l'Uni navegava com feia dies que no es veia. Com a mínim mai s'han abaixat els braços i Gardner i Flores han situat l'Uni a 7 (66-73) en el darrer intent de reacció a poc més de 3 minuts pel final. Fontajau ha ressuscitat. Araujo ha fet el 68-73 a 2.18 i Gardner a 1.15 posava el 70-75 que feia somiar l'afició tot i que a aquestes alçades tothom sabia que el mal ja estava fet i que el partit estava perdut.