Cristina Mora, de 28 anys, va perdre la vida dissabte passat a la carretera. Ocupava el càrrec de directora esportiva de l’Associació Esportiva Gimnàstica Olot, era veïna de la Guixa (Osona), i va morir en un accident de trànsit a la carretera C-62 quan el seu turisme va xocar amb una furgoneta.

En declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot, el president de l’associació, Pep Sala, la recorda com una «persona increïble» amb un «cor molt gran» que gestionava la seva feina «de manera perfecta», per la qual cosa era considerada com «el pal d’aquest projecte». Sala afegia que «estem tots desolats» perquè era una amiga «íntima» de «totes les entrenadores». «Els membres de la junta directiva estem molt tristos i no cal dir les nenes, i també els pares i mares», completa. Després d’una reunió d’urgència, que va servir per «consolar-nos entre tots», la idea a partir d’ara és que «el club tingui més cor que mai» amb la intenció de tirar endavant «per ella i també per la ciutat». L’Associació Esportiva Gimnàstica Olot va néixer el setembre passat gràcies a la tasca d’un grup de pares i mares, començant amb una cinquantena de gimnastes d’entre 3 i 16 anys. Mora n’era la seva directora esportiva. L’últim cap de setmana, el club havia obtingut bons resultats en la primera fase de la Copa Catalana, celebrada a Terrassa.