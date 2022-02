El Bàsquet Girona ha anunciat aquest migdia que ha arribat a un acord amb Olaf Shcaftenaar per rescindir el contracte del jugador, que va aterrar a Fontajau l'estiu del 2020. Al llarg d'aquesta temporada i mitja, ha disputat un total de 44 partits oficials a la LEB Or i també a la Lliga Catalana.

El jugador neerlandès, de 28 anys, havia iniciat la carrera professional al seu país abans de fitxar pel Canoe madrileny, amb el qual es va poder estrenar a la LEB Or. Hi va estar una temporada i va ser llavors quan el va incorporar el Bàsquet Girona, ara fa un any i mig, per jugar sota les ordres de Carles Marco, llavors entrenador a Fontajau. Durant aquest temps no ha sigut un pilar fonamental però sí que ha acumulat bastants minuts.