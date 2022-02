La lliga regular d’EBA esgota els seus últims capítols però, cosa curiosa, el derbi entre el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Quart-Germans Cruz encara no s’ha pogut jugar. Ni l’anada, ni tampoc la tornada. Ja ho té la pandèmia, això de posar de cap per avall el calendari. Fins a dues vegades s’ha ajornat el partit que un i altre equip havien de disputar temps enrere al Pavelló Vell i per fi, a la tercera serà la bona. A partir de les nou de la nit -una hora abans per aquells que hagin decidit reservar un lloc per sopar al mateix recinte-, dos conjunts amb trajectòries força diferents es veuran les cares. És un derbi i com sol passar, el factor emocional es posarà per davant, superant el físic o també el nivell tàctic i tècnic dels jugadors. Per tant, tot obert. En joc, una victòria que pot disparar les opcions de jugar les fases d’ascens del Bisbal Bàsquet, o segellar la permanència del Quart, que podria encarar les últimes jornades amb ganes d’escalar posicions tot convertint-se en el jutge d’aquells equips que encara aspiren a lluitar per alguna cosa més ambiciosa.

Primer, torn pels locals, que es presenten a la cita després de «dues setmanes terrorífiques de competició,» com ho explica el seu entrenador, Cesc Senpau. En pocs dies de diferència ha tocat jugar contra Vic, Girona B o Mataró, pesos pesats de la categoria. «Això capgira la dinàmica de treball, amb pocs dies per recuperar i tornar a competir i sense massa opcions de preparar els partits. No hi estem acostumats i es fa difícil gestionar-ho». Afegeix Senpau que «l’exigència» dels últims duels ha sigut «bestial» perquè, «al ser un dels equips més petits del campionat hem de jugar sempre al límit». Què provoca això? Que jugadors com Xavi Montalat, Èric Jiménez o Xavi Torrent, peces importants, estiguin disponible però amb un estat físic massa just. «Això sí, emocionalment estem amb moltes ganes».

Avisa de «l’extrema dificultat» d’un derbi contra un rival, el Quart, que «no va ben classificat però cap rival li ha pogut fer 80 punts i és força rar que perdi per una diferència gaire àmplia. Sempre competeix, porta els partits a un cara o creu que a vegades li surt bé i en d’altres, no tant. Ens costa molt jugar contra ells i la cosa estarà ben igualada». Amb un balanç de 12 victòries i 4 derrotes, el Bisbal Bàsquet és tercer, empatat amb el Bàsquet Girona B, pel que les opcions de fer les fases d’ascens hi són. «Volíem salvar-nos i ho hem fet. També millorar el nostre joc, els resultats i la classificació de l’any passat. Ho hem aconseguit. Ara veurem si tenim prou benzina en aquests últims partits per fer una autèntica matxada. Serà complicat, perquè tenim molt poc marge d’error».

Gairebé salvats

A dalt s’hi havia acostumat a estar el Quart, al que li ha tocat viure un escenari ben diferent. «És una temporada molt complicada», reflexiona el seu tècnic, Carles Ribot. Novè, amb un balanç de 6 victòries i 9 derrotes, amb encara algun partit per davant a l’equip li tocaria serrar les dents però la distància amb els de sota, prou àmplia, fa que la salvació sigui gairebé virtual. No definitiva, això sí. «Vam començar perdent els tres partits del curs, amb el base titular sense poder jugar i els pivots lesionats. Això s’ha anat repetint durant tot l’any i ens ha costat molt agafar el ritme. Vaig fer una plantilla curta pensant en donar minuts als joves i he pagat el risc. Quan et falten dues o tres peces sempre, es nota». Tot i això, la tendència és positiva i el Quart va a l’alça, cosa que ha donat certa tranquil·litat. «Amb els dos últims partits hem parat una mica el cop per sortir de la zona de perill. Ara tenim el repte de ser els jutges de la Lliga. Però som competitius, hem estat a dalt els últims anys i veure’ns aquí ens fa mal, pel que si podem ser setens, sisens, cinquens o fins i tot quarts, ho provarem».

Començant per avui, contra un rival la situació del qual li provoca «enveja sana» a un Carles Ribot que té molt tocats a Adrià Artacho, Pau Vila, Josep Gascón i Ebraim Sima. «El Bisbal Bàsquet em recorda tot el que hem viscut aquestes últimes temporades, sempre lluitant per entrar a les fases. M’està sorprenent la lliga que està fent i també el domini de la categoria d’algun dels seus jugadors. Anar allà és tot un repte per a nosaltres. No només guanyar-hi, sinó també ser capaços de poder-hi competir». A partir de les nou, una i altra realitat es veuran les cares al Pavelló Vell.