L’Uni Girona és el major referent de l’esport femení a les comarques gironines. I no només aquí, sinó també arreu de Catalunya. En un món masculinitzat, les jugadores donen visibilitat a la figura de la dona demostrant que la seva lluita va vol més enllà del damunt de la pista, on s’imposen amb el seu bàsquet, ja que a fora cal fer front a un munt de desigualtats. Conscient del pes que té en la societat, el club ha engegat una iniciativa de cara al Dia de la Dona (8 de març) per seguir impulsant el seu compromís amb la igualtat de la dona. És per això que «el partit de totes» del proper diumenge 6 de març contra el Tenerife a Fontajau (18.05 h) es convertirà en una reivindicació de les pioneres del moviment feminista encarregades de posar les primeres pedres cap a una societat més justa i solidària. Sense elles, no s’hauria pogut construir el camí ni se seguiria avançant.

En motiu del Dia de la Dona, l’Spar Girona ha dissenyat una samarreta especial de color lila que ja està a la venda a un preu econòmic de 30 euros perquè sigui assequible per a gairebé tothom. Aquesta samarreta no es podrà personalitzar, tenint en compte que el model confeccionat per a l’ocasió porta el número 8 i el nom de «Dones» a l’esquena. Tenint en compte la logística, per assegurar-se tenir la samarreta pel partit contra el Tenerife caldrà comprar-la abans d’aquest diumenge 27 de febrer. Des el club, s’espera una bona resposta per part de l’afició amb l’objectiu de tenyir Fontajau de lila.

Durant el partit que se celebrarà el 6 de març i amb motiu del #8M - Dia Internacional de la Dona, VOLEM TENYIR FONTAJAU DE 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗧𝗔‼️💜



🤩Ja pots comprar la teva samarreta violeta i d’edició limitada a https://t.co/uplNyNkUny#MoltFetMesPerFer #SomhiUni pic.twitter.com/PFMHsBKn1G — Spar Girona (@unigirona) 18 de febrero de 2022

A més a més, s’han preparat més accions. Amb la intenció de donar visibilitat als referents femenins de les comarques gironines, i també de Catalunya, s’ha obert una votació entre els seguidors per escollir els noms de les dones que van deixar empremta en la lluita per la igualtat de drets i que en el seu moment no van tenir la visibilitat que mereixien. La idea és que cada jugadora de l’Uni llueixi el nom d’una referent a l’esquena durant «el partit de totes» contra el Tenerife.

A través d’un formulari que pot trobar-se al web del club, l’Spar Girona proposa 11 dones vinculades en diferents àmbits (esportiu, social, laboral, empresarial, etc.) a la votació. No obstant això, també obre la porta a considerar-ne d’altres. En aquest cas, cal posar el nom i cognoms de la nominada i explicar el motiu de l’elecció. Entre el llistat que suggereix l’entitat, les dones gironines són: l’exjugadora Roser Llop, la poetessa Maria Àngels Anglada, la mestra i activista Antònia Adroher, l’actriu i directora teatral Cristina Cervià, l’escriptora Caterina Albert, la bugadera Salvadora Catà (la primera dona afusellada pel franquisme), Anna Casabella (la jugadora i entrenadra del CB L’Escala traspassada recentment) i la periodista Paquita Boris. També proposa la biòloga Núria Teres, la metgessa Maria Oliveras i l’economista Muriel Casals. Mentre que la gent ha fet arribar propostes interessants com la sindicalista Isabel Vila, l’escriptora Montserrat Roig i l’activista Neus Català. El termini per fer les votacions finalitza demà.