Les pràctiques que va dur a terme Josep Maria Bartomeu quan presidia el Barça segueixen generant polèmica. El programa «Què t’hi jugues!» de la Cadena SER va revelar ahir els acords de col·laboració que el club blaugrana va tenir amb els mitjans de comunicació en l’era Bartomeu. Segons s’explica, no hi ha cap pagament que s’efectués de manera il·legal, però n’hi ha d’intercanvi, que no impliquen diners, i de pagament econòmic per part del Barça. En aquest cas, destaca l’acord amb RKB en l’apartat de ràdios. L’any 2015 el Barça va signar un acord amb el periodista Marçal Lorente, amb la seva empresa Tantimer, per una xifra de 50.000 euros la temporada més IVA. El contracte es va renovar el 2020, ampliant-lo fins als 70.000 euros. La resta de ràdios tenien un acord d’intercanvi publicitari.