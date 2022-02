Els jugadors del Nàpols i el FC Barcelona van desplegar una pancarta on es llegia «Stop War» (Pareu la guerra), com a protesta contra l’atac i la invasió russa a Ucraïna, aquest dijous abans del partit de l’Europa League, va constatar AFP.

Just abans de l’inici de la tornada del ‘play-off’ d’accés als vuitens de final de l’Europa League, després del protocol habitual de presentació dels equips, es va desplegar breument aquesta pancarta, com el club napolità havia anunciat poc abans a Twitter.

La UEFA es reunirà de manera extraordinària divendres a través del seu comitè executiu. Els seus membres estudiaran possibles mesures i sancions per la situació, com ara la possibilitat de modificar la seu de la final de la Lliga de Campions d’aquest any, prevista per a finals de maig a Sant Petersburg (Rússia).