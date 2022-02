Els números no menteixen. Parlen clarament i són els primers que confirmen la pèrdua de protagonisme d’Olaf Schaftenaar. Rondava la vintena de minuts per jornada només començar; el comptador va anar en línia descendent, tot i que no baixava dels deu. Fins i tot a Gipuzkoa en va jugar 27. Però tot va canviar i no fa pas massa. La irrupció de Marc Gasol i el fitxatge de Maxi Fjellerup van engreixar la plantilla i el neerlandès n’ha sigut un dels damnificats. Les lesions tampoc l’han ajudat. Un cúmul de circumstàncies que li han acabat obrint la porta de sortida. De mutu acord amb el club, Schaftenaar ha deixat de ser jugador del Bàsquet Girona. Ja no apareix ni tan sols a la seva web, o als registres de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).

Internacional amb el seu país, ha baixat les prestacions respecte l’última temporada. Ha jugat menys i no ha anotat tant. Si ara registrava uns 5,9 punts per partit, l’any passat en feia 8,5 de mitjana. Enrere queda una etapa que s’ha allargat durant un any i mig perquè Schaftenaar va aterrar a Fontajau l’estiu del 2020, procedent del Canoe madrileny. Ha col·leccionat 44 partits oficials, comptant la LEB Or i també els compromisos de Lliga Catalana. Jugador interior però amb facilitat per anotar de tres, els percentatges exteriors han anat també a la baixa i en les últimes setmanes el seu paper ha sigut testimonial. Per les lesions i també perquè hi ha d’altres companys que han gaudit de més presència a la pista. Amb Marc Gasol recuperat, se li suma la presència d’homes com Sorolla, Delgado o Jawara, a més de la possibilitat de fer jugar a Èric Vila d’ala pivot. Rescindint el seu contracte, les últimes informacions situen Schaftenaar a l’estranger. Té al damunt de la taula una proposta d’un equip de Romania i allà hi podria anar a acabar la temporada. Mentrestant, des del Bàsquet Girona no es confirma si s’està pentinant o no el mercat per buscar algun reforç. Ara per ara, la plantilla és prou àmplia i competitiva, però tampoc es descarta que s’acabi fitxant, depenent de les aspiracions d’un equip que va a l’alça.