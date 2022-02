El Barça afronta aquest vespre (21.00 h) un test d’altura contra el Nàpols, que posarà a prova la punteria dels davanters blaugranes en un partit en què, després de l’empat al Camp Nou (1-1), només els serveix la victòria per aconseguir el bitllet dels vuitens de final de la Lliga Europa. La ciutat italiana acollirà el duel en un estadi que porta el nom de Diego Armando Maradona, llegenda del Nàpols després de vestir durant dues temporades la samarreta del Barça. «Seria una decepció molt gran quedar eliminats», admet Xavi.

Serà un duel exigent per als dos equips, que fa només dues temporades (2019-20) van creuar-se als vuitens de la Lliga de Campions amb un resultat a favor del Barça. Aquesta vegada, a la Lliga Europa, serà molt diferent. Haurà de plantejar Xavi Hernández un altre partit atrevit, sense renunciar a la pilota -com també ho faran els de Luciano Spalletti-, tot i que la clau estarà a les àrees.

En l’anada, el Barça va dominar amb una pressió avançada molt atrevida, però als seus atacants els va faltar pólvora per materialitzar les 21 ocasions que van generar. Només Ferran Torres, de penal, va veure porteria en una nit negada de cara a porteria que contrasta amb l’eficàcia mostrada en l’últim partit de Lliga contra el València (1-4).

A Mestalla, Pierre-Emerick Aubameyang es va destapar com a un 9 de garanties per a Xavi amb un hat-trick, mentre que Pedri va jugar al segon temps per domar la reacció del rival amb la pilota. Excepte sorpresa, el migcampista canari serà titular al Diego Armando Maradona. Ferran Torres també s’ha convertit en un fix en les alineacions de l’entrenador egarenc. Encadena el valencià cinc titularitats seguides entre les dues competicions, per la qual cosa no es descarta que comenci a la banqueta. Xavi no podrà comptar amb els lesionats Memphis Depay, Clement Lenglet, Sergi Roberto i Ansu Fati, a més de Dani Alves, que no està inscrit per disputar la Lliga Europa.

Per la seva banda, el Nàpols encara la cita amb l’objectiu de recuperar sensacions positives després de dos empats seguits en menys d’una setmana contra el Barça i el Cagliari, a la Serie A, resultat que li va impedir assaltar el liderat de la Lliga. El nigerià Víctor Osimhen tornarà a la titularitat per ser la referència en atac i el Fabián Ruiz serà qui porti la batuta en un mig del camp ple de baixes. La més que probable absència de Frank Anguissa s’uniria a la de l’eslovac Stanislav Lobotka i la del mexicà Hirving Lozano.

La jornada a la Lliga Europa

A part del Nàpols-Barça, avui es jugaran set partits més de la Lliga Europa. La Reial Societat rebrà el Leipzig al Reale Arena (18.45 h) després de l’empat del duel d’anada (2-2), mentre que el Sevilla visitarà el Dinamo de Zagreb (18.45 h) i el Betis s’enfrontarà contra el Zenit al Benito Villamarín (21 h). Els de Julen Lopetegui tenen l’eliminatòria encarrilada després de guanyar 3-1 al Sánchez Pizjuán, de la mateixa manera que el Betis que també va vèncer per 2-3 a domicili.