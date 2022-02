Seran més de 900 ciclistes i unes 35 nacionalitats diferents. Tots ells competiran aquest cap de setmana a Banyoles, que tornarà a convertir-se en l’epicentre mundial del BTT. La capital del Pla de l’Estany acull una nova edició de la Continental Super Cup Massi, així com també la Copa Catalana Internacional Biking Point. Arriba a la seva vintena edició i servirà per inaugurar la temporada internacional de cross country. L’escenari, el parc de La Draga i el Puig de Sant Martirià.

«El nivell dels participants és equiparable a qualsevol prova de màxim nivell perquè reuneix campions olímpics, mundials, gent que ha fet podi en copes del món, campions nacionals i 17 ciclistes en el Top20 del rànquing UCI». Així s’explicava Albert Balcells, responsable de l’empresa organitzadora de la cita, Ocisport, durant l’acte de presentació de la prova que s'ha celebrat aquest divendres a La Draga. S’hi sumava una altra veu, la de Jordi Congost, regidor d’Esports de Banyoles. Es va encarregar de destacar l’elevat nivell de la prova, tot subratllant que entre dissabte i diumenge serà un cap de setmana «absolutament fantàstic» que anirà de la mà de «l’esport d’alt nivell». Una altra veu, la del delegat de la Federació Catalana de Ciclisme a Girona, Carles Ferrer. «La prova és la més important que tenim a l’estat i així ho demostra el seu cartell de participants».

La competició i el cartell

Sense temps per perdre, el tret de sortida arriba aquest dissabte al matí. A partir de les deu, torn per a la categoria cadet, els primers que competiran. No serà fins a les 12 del migdia quan correran els participants del màster 30. Serà l’aperitiu del plat principal, que arribarà a partir de dos quarts de quatre de la tarda, quan se celebrarà la cursa femenina. En total, 160 participants amb un cartell d’autèntic luxe. Jolanda Neff, la campiona olímpica, és una de les favorites. També Evie Richards, campiona del món i número 1 en la classificació de l’UCI, i també companya d’equip (Trek Factory Racing) de Neff. Richards coneix perfectament la cita de Banyoles perquè ha guanyat les dues anteriors edicions. Un altre nom propi és el de Mona Mitterwallner, del Cannondale Factor Racing. És la campiona del món de les categories XCM i XCM sots23.

I diumenge, més teca. A partir de les nou del matí, torn per a la cursa de la categoria màster, abans que comenci la cursa UCI Junior Series. El plat fort del diumenge, per a dos quarts d’una del migdia: es tracta de les proves d’elit i sots23. El cartell és d’aquells que fan patxoca, perquè a la línia de sortida hi haurà el guanyador del 2020, el brasiler Henrique Avancini. Del seu equip, el Cannondale Factory Racing, també són el campió sud-africà Alan Hatherly i el millor corredor danès, Simon Andreassen. Gerardo Ulloa, campió mexicà i americà, també hi serà. El cartell internacional no té aturador, perquè s’hi suma el romanès Vlad Dascalu, número 7 del món. Però tampoc cal anar-se’n massa lluny. L'andalús David Valero i el selvatà Jofre Cullell, olímpics l’any passat, s’hi sumaran.