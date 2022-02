El serbi Novak Djokovic va caure ahir davant el txec Jiri Vesely per 6-4 i 7-6 (4) en els quarts de final del torneig de Dubai i va perdre d’aquesta manera la condició de número u del món, que a partir de dilluns vinent ostentarà el rus Daniil Medvedev.

Djokovic, que va disputar a Dubai el seu primer torneig de la temporada després de ser deportat d’Austràlia per no estar vacunat contra la Covid-19, necessitava aconseguir un millor resultat que Medvedev en el d’Acapulco. Djokovic va caure davant el txec als quarts de final, tram que el rus ja ha aconseguit a Mèxic, on encara roman amb aspiracions. Medvedev es convertirà en el tercer rus després de Yevyeny Kafelnikov i Marat Safin a ser número u del món. Djokovic va romandre al cim del rànquing durant 361 setmanes.