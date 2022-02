Més enllà de la victòria d’Espanya contra la selecció d‘Ucraïna (88-74) que va servir als de Sergio Scariolo per apropsar-se al Mundial, el partit va estar marcat per la invasió de Rússia a Ucraïna. El pavelló de Vista Alegre de Còrdova va posar-se dempeus per rebre la selecció ucraïnesa en mostra del seu suport. Els jugadors d’Espanya també van unir-se al sentit aplaudiment.

Els de Scariolo van anar per davant des del primer parcial (22-17), aconseguint resoldre abans del descans (45-29) i mantenint-se a la segona part. El gironí Oriol Paulí va ser un dels jugadors destacats. Cal tenir en compte que davant la situació de guerra que viu el seu país, la selecció ucraïnesa no va poder fer l’entrenament previ i va arribar amb poc ritme al partit.