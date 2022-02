La derrota contra el Basket Landes (70-78) va suposar que la lluita de l’Spar Girona a Europa no seguirà sent a l’Eurolliga sinó que continuarà a l’Eurocup. Per tant, el 10 i el 17 de març jugarà els quarts de final del segon torneig continental. De moment, les gironines saben que el València és un dels equips classificats i encara li falten tres més per conèixer. Dimecres de la setmana vinent sabrà tots els possibles rivals. Les dates fixades per a la final four són entre el 5 i 7 d’abril. Els 4 equips provinents de l’Eurolliga (Uni, Landes, Venecia i Montpeller) es jugaran ser-hi amb els 4 vencedors dels vuitens de l’Eurocup.