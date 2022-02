La ferida que va suposar quedar fora dels quarts de final de l’Eurolliga dimecres contra el Landes no està cicatritzada. De fet, trigarà temps a fer-ho. No obstant això, la competició no s’atura i potser el millor remei per al disgust de l’altre dia és tornar a jugar i mirar de guanyar un partit. Amb aquesta intenció sortirà aquest dissabte al vespre (20 hores, FEB TV), l’Uni a la pista del Gran Canària. Un duel en el qual Alfred Julbe torna a comptar amb totes les jugadores de la plantilla i en què l’equip està obligat a passar pàgina. «El partit està jugat i perdut. Per sort tenim reptes importants per endavant com l’Eurocup i la Lliga», deia ahir María Araújo.

No es presenta com una sortida balsàmica, la de la pista del Gran Canària. El conjunt que prepara José Carlos Ramos encadena tres victòries consecutives que li han servit per fugir de la zona baixa i instal·lar-se a la zona tranquil·la de la classificació. En aquest sentit, Araújo avisa del perill de les canàries. «A la seva pista sempre costa. Elles vénen amb bones sensacions i una bona ratxa. Tot i això, nosaltres hem de ser capaces de tornar-nos a trobar, recuperar el bon camí i continuar creixent», recorda Araújo. La jugadora gallega, a més a més, subratlla que el fet de no tenir baixes ha de suposar un extra per a l’Uni. «Hauríem de poder fer un bon partit. Hi som totes i som moltes, totes dotze». L'Uni-Araski ja té data Amb l’Eurolliga oblidada i l’Eurocup aparcada fins d’aquí quinze dies quan comencin els quarts de final, la realitat de l’Uni és ara el Gran Canària. «És un equip molt físic que viu del rebot. Haurem d’estar preparades. Hem treballat fort aquest aspecte aquesta setmana», revelava l’aler internacional.