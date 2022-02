El Quart Germans Cruz va aconseguir la victòria en el derbi d’ahir davant el Sol Gironès Bisbal Bàsquet (49-61). Els de Carles Ribot ben aviat van imposar el seu bàsquet, aprofitant que els bisbalencs van notar el desgast físic i fent que els locals gairebé no es reconeixèssin. Van predominar les defenses, en les quals s’imposava la veterania del Quart amb l’afegit de l’encert de cara a cistella. El conjunt visitant va ser superior al primer parcial amb una diferència d’11 punts (7-18). Malgrat que al final del segon quart va arribar la reacció dels de Cesc Senpau, el Quart ja tenia la feina feta per defensar el marcador al descans (19-29).

A la represa, el Quart va veure com els bisbalencs feien un pas endavant deixant-se portar per Eric Jiménez. Els de Senpau van apuntar-se el tercer parcial després que Martorell fallés de 3 en l’últim segon. Els de Ribot, però, van tirar d’ofici per guanyar el derbi de principi a fi.