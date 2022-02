La final de la Lliga de Campions ha canviat d’escenari. El conflicte armat existent entre Rússia i Ucraïna ha provocat que en les últimes hores la UEFA, màxim organisme del futbol continental, decidís prendre la decisió de moure de seu el partit pel títol. En un primer moment, estava previst que es disputés a Sant Petersburg, però finalment no serà així. D’aquesta manera, la final tindrà lloc a l’Stade de France de París. El partit es jugarà el dissabte 28 de maig a partir de les nou de la nit. Aquest canvi no ha estat gens ben paït per Rússia. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, assegurava ahir que és «una vergonya» que s’hagi pres una decisió com aquesta. «Sant Petersburg podria haver proporcionat les millors condicions possibles per celebrar un esdeveniment futbolístic d’aquesta envergadura», va afegir.