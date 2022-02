El Barcelona i el Galatasaray s’enfrontaran en els vuitens de final de la Lliga Europa en una eliminatòria en la qual l’equip blaugrana es retrobarà amb vells coneguts. El primer d’ells, el tècnic gironí Domènec Torrent, a banda del migcampista Arda Turan i el porter Iñaki Peña, aquest últim cedit fins a final de temporada.

Malgrat que la tornada es jugarà lluny del Camp Nou (17 de març), el conjunt català, amb la moral alta després d’eliminar el Nàpols en els setzens de final amb una exhibició a l’Estadi Diego Armando Maradona (2-4), afronta l’eliminatòria amb l’etiqueta de favorit. L’anada serà el dia 10.

Acostumat a manar en la competició domèstica, el Galatasaray està signant una temporada molt irregular en la Superlliga turca, on ocupa la tretzena posició, a 31 punts Trabzonspor, capdavanter de la competició. Una situació que contrasta amb el bon nivell mostrat en la primera fase de la Lliga Europa. Va acabar l’equip capdavanter del grup E amb un balanç de dues victòries i tres empats després d’enfrontar-se al Lazio, Marsella i Lokomotiv de Moscou.

No obstant això, l’erràtica trajectòria de l’equip en la lliga domèstica va obligar la directiva a prescindir el gener passat del mític tècnic Fatih Terim, que va posar fi a la seva quarta etapa dirigint el club d’Istanbul. El triat per substituir Terim va ser el gironí Domènec Torrent, un tècnic amb passat blaugrana que, abans de fer el pas com a primer entrenador del New York City i el Flamengo brasiler, va assistir Pep Guardiola al mateix Barcelona, el Bayern i el Manchester City. L’acompanya l’arbucienc Jordi Guerrero, amb passat a Montilivi al costat de Pablo Machín. Amant del model de joc del Barça, Torrent no està tenint sort en la seva nova etapa, ja que en sis partits el seu equip ha aconseguit una única victòria, tres empats i dues derrotes.

Més noms propis

En la seva plantilla compta amb un altre vell conegut de l’afició blaugrana. Es tracta d’Arda Turan, que va passar amb més pena que glòria pel Camp Nou entre el 2015 i el 2018. Tres temporades en les quals va jugar 55 partits i va anotar 15 gols abans de tornar al seu país. Als seus 35 anys, el mitjapunta turc es troba en el tram final de la seva carrera i amb prou feines té protagonisme en les alineacions de Domèmec Torrent, que compta amb el turc Kerem Akturkoglu com la seva principal estrella.

Aquest extrem esquerre de 23 anys s’ha convertit en una de les poques notes positives de la irregular campanya del Galatasaray. No solament s’ha erigit en el màxim golejador de la temporada, amb 9 gols, sinó que s’ha convertit també en el jugador més utilitzat per Terim i Torrent.

L’arribada de l’entrenador gironí va provocar també l’acord entre el Barça i el Galatasaray per a la cessió del porter Iñaki Peña, titular en els últims tres partits. El porter alacantí, de 22 anys, va acceptar la proposta turca fins a final de temporada i està gaudint dels minuts que no tenia al Camp Nou. De moment, ha encaixat quatre gols en els seus primers tres partits.

Més enllà dels retrobaments, el Barcelona tornarà a enfrontar-se al Galatasaray dinou temporades després. L’última vegada es remunta a la primera fase de grups de la Lliga de Campions de la temporada 02-03, quan l’equip català va resoldre amb una victòria solvent a Turquia (0-2) i va confirmar la seva superioritat al Camp Nou (3-1). A Istanbul, un jove Xavi Hernández va jugar 74 minuts. Dinou anys després, el de Terrassa veurà el partit des de la banqueta amb l’objectiu de signar el pas als quarts de final de la segona competició europea. L’anada es disputarà el 10 de març al Camp Nou i la tornada el 17 a Istanbul en una eliminatòria amb molts al·licients.

Rivals per a Sevilla i Betis

Amb el Reial Societat fora de la competició, els altres dos equips que competeixen a la Primera Divisió espanyola coneixien ahir també els seus respectius rivals. El Sevilla s’enfrontarà al West Ham anglès, mentre que el Betis es veurà les cares amb l’Eintracht de Frankfurt alemany. Tots dos, amb el partit de tornada a fora.