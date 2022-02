El passat diumenge, 20 de febrer, el pavelló de Palau 2 va patir un incendi en el seu circuit elèctric, que va aturar l’activitat en la instal·lació. Una de les conseqüències va ser l’ajornament del partit que el Garatge Plana Girona havia de disputar amb el Lleida. Amb tot ja resolt, l’equip blanc-i-vermell podrà jugar de nou a casa però ho farà avui per recuperar un altre duel que en el seu dia es va haver d’aplaçar, en aquest cas pel coronavirus. És l’enfrontament amb el Noia Freixenet, ara mateix el quart classificat de l’OK Lliga. El partit començarà a les sis de la tarda.

Els gironins hi arriben amb poc ritme de competició perquè només han disputat un matx al llarg d’aquest mes de febrer. Els va servir per guanyar a la pista del Manlleu (2-3). Un bon resultat d’un equip que va a l’alça i que està desè, amb 14 punts. Guanyar podria servir per obrir forat amb els rivals directes a la part baixa.