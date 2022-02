L’Espanyol no estarà sol en el partit de demà (14:00) al camp del Vila-real. Els blanc-i-blaus comptaran amb el suport de tres milers de seguidors que es desplaçaran fins a la Plana. «Tenir el suport de la nostra gent en un altre estadi és molt important per a nosaltres. Ens enfrontem a un equip que fa pocs dies jugava una eliminatòria de Champions League contra el Juventus», recordava. El tècnic va elogiar el moment de Darder, de qui va dir que estava per anar «a la selecció».