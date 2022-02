Derrota inesperada i dolorosa la que ha patit aquest vespre l'Spar Girona a la pista del Gran Canària (71-68). El conjunt entrenat per Alfred Julbe no aixeca cap després de la derrota de dimeres en l'Eurolliga contra el Landes, deixant a l'equip fora de la màxima competició europea, i avui ha encaixat la derrota en un mal partit.

Un parcial de 0-11 ha fet que les gironines es posessin per davant després d'un mal inici (11-6) i un triple de Frida Eldebrink ha fet posar un màxim avantatge de set punts (13-20). Però l'equip no ha tingut avui al seu dia, i no ha pogut aturar a dues endollades Blanca Millán (21 punts), Lidia Gyomi (18 punts) i Mala Caldwell (17 punts).

En un final ajustat, l'Uni ha pres males decisions, amb llançaments precisimitats i faltes en atac. Tot i així, amb 71-67 i quatre segons per davant Laia Palau ha anotat un dels dos tirs lliures que ha tingut. Ha fallat el segon i Julia Reisingerova ha agafat el rebot perquè la pilota acabés en mans de Rebeka Gardner, que des del 6'75 no ha estat encertada i no ha pogut forçar la pròrroga.