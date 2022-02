José Miguel Urtasun Uriz, nascut el 30 d’abril del 1984 a Pamplona, passa a formar part de la plantilla del Bàsquet Girona fins a final de temporada. L'exterior navarrès arriba després de la marxa d'Olaf Schaftenaar. Conegut amb el sobrenom de 'Txemi' (193 cm), té una llarga trajectòria per equips ACB, on també va competir a Eurocup i Eurolliga, i també a LEB Or, on hi ha competit les darreres tres temporades, a Melilla, Ourense i Alacant respectivament.

Va debutar en la segona màxima divisió espanyola al Bilbao la temporada 2002/03 i a l'ACB tres cursos més tard, el 2005/06, vestint la samarreta del Breogán. L'Eurocup la jugaria en dues experiències diferents (Sevilla i Gran Canària) i l'Eurolliga durant les dues temporades que va estar a Màlaga (2012-14). En aquest inici de temporada estava al Panteras de Aguascalientes de la Lliga de Mèxic, amb 23 minuts, 12,2 punts, 2,4 rebots i 2,2 assistències per partit. i, des del mes de gener, formava part de la primera plantilla del Bàsquet Manresa (ACB).