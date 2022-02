José Miguel Urtasun Uriz, més conegut com a Txemi Urtasun, es va convertir ahir en nou jugador del Bàsquet Girona fins a final d’aquesta temporada. L’exterior navarrès, de 37 anys i 1’93 metres, arriba a Fontajau després de la d’Olaf Schaftenaar, anunciada dimecres. «Tinc il·lusió i motivació» per començar a jugar, explicava Urtasun al cap de poc d’anunciar-se la seva arribada a Fontajau. Tot i que va començar la temporada al Panteras de Aguascalientes de la Lliga de Mèxic, on promitjava 23 minuts, 12’2 punts, 2’4 robots i 2’2 assistències per partit, el navarrès torna a la LEB Or procedent del Baxi Manresa on va arribar el gener passat. Urtasun va aterrar al Nou Congost per cobrir la baixa de llarga durada del gironí Guillem Jou, però la seva participació ha estat testimonial. De fet, no ha arribat a jugar cap minut en la lliga ACB i només quatre a la Lliga de Campions. És per això, que el club manresà va decidir rescindir-li el contracte.

Urtasun té una llarga experiència en el bàsquet estatal, tant a la LEB Or com a l’ACB. Va debutar a la segona màxima divisió espanyola la temporada 2002-2003, amb el Bilbao, i tres temporades més tard, la 2005-2006, ho feia a l’ACB de la mà del Breogán. També ha jugat competició europea: l’Euro Cup amb dos equips diferents, el Sevilla i el Gran Canària; i també va jugar l’Eurolliga amb l’Unicaja Màlaga entre el 2012 i el 2014. A LEB Or també ha jugat a Melilla, Ourense i Alacant. Ara arriba al Bàsquet Girona en el que considera que «és un projecte molt bonic». Urtasun creu que pot «aportar experiència en moments importants» i també espera que la dinàmica de l’equip «continuï sent positiva» per «arribar a play-off» d’ascens d’aquí a final de temporada.