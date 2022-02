La Super Cup Massi de Banyoles també té reina. Victor Koretzky -que avui no serà a la prova masculina-, guanyador de la prova masculina en quatre ocasions és, sense dubte, el rei de Banyoles. Des d’ahir, la capital del Pla de l’Estany també té una reina davant qui tothom s’ha d’agenollar: Evie Richards. La britànica no ha trobat cap rival que li fes ombra en els tres últims anys i ahir es va coronar per tercera vegada consecutiva.

Ahir, la número u del món en ciclisme de muntanya va voler demostrar que està completament recuperada després d’abandonar la prova que va disputar la setmana passada i va guanyar amb autoritat. Richards va travessar sola la línia d’arribada en de completar la prova amb un temps total d’1:07:42, mig minut abans que la segona classificada, Alessanda Keller. La suïssa no va poder fer res davant el gran canvi de ritme de la britànica en la segona volta -de tres que se n’havien de completar- i es va haver de conformar amb la segona posició final, entrant amb una marca d’1:08:13. En tercera posició va acabar Annie Last (1:08:30) després d’una gran remuntada, deixant enrere a Isla Short i Léna Gérault, que es van disputar la quarta i cinquena posició i van arribar amb el mateix temps. De fet, va ser Gérault la que va imposar un ritme alt a l’inici per fer una primera selecció de la cursa, tot i que a l’hora de la veritat Richards va ser molt superior.