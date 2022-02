El GEiEG es va imposar al Mataró (58-45) retrobar amb la victòriadesprés de perdre la setmana passada contra el líder. El conjunt entrenat per Bernat Vivolas va dominar el partit des del principi i va arribar a tenir un avantatge de 22 punts (48-26) en l’inici de l’últim quart. Vist que la victòria estava molt encarrilada i que aquesta tarda torna a jugar, l’equip es va relaxar en els minuts finals i un parcial de 10-19 en els últims nou minuts va maquillar el marcador per a les visitants. I és que avui les gironines es desplacen fins a terres valencianes per jugar a la pista del Picken Claret (16:30h.), en un partit que tenien pendent i que es va ajornar el seu dia a causa de la Covid-19.