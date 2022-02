Un gol de Richmon ha donat els tres punts al Girona B en la seva visita a Vilatenim en el derbi gironí contra el Figueres. El seu gol, que ha arribat al minut 81, ha trencat la tònica d'igualtat d'un duel on el Figueres ha jugat amb un home menys durant mitja hora per l'expulsió d'Espuña. Aquest resultat fa que els homes d'Àxel Vizuete continuïn en la lluita pel títol de Lliga. Per contra, confirma la mala dinàmica que travessa un Figueres immers en la zona baixa de la classificació. Els altres dos conjunts gironins de la categoria: l'Olot i el Peralada han tingut resultats dispersos. Els xampanyers han perdut per la mínima (1-0) al camp de l'Hospitalet; mentre que els garrotxins han vençut 2-0 a la FE Grama.