El Garatge Plana Girona va tornar a perdre després de sumar dues victòries consecutives. Ho fa fer a casa, contra el Noia (1-3) en un partit que no va tenir un dominador clar, però on els visitants van saber aprofitar les seves ocasions. Gerard Pujol va igualar (1-1) la diana inicial dels visitants, obra d’Antoni Salvadó, en l’equador de la primera meitat, tot i que el Noia es va tornar a avançar abans del descans per mitjà Álex Joseph. A la represa Eloi Mitjans va posar terra de per mig amb l’1-3, marcador amb el qual s’acabaria el partit. Un enfrontament que hagués pogut tenir un desenllaç diferent si Raül Pelícano no hagués fallat un penal quan faltaven vuit minuts per acabar i que hagués suposat el 2-3. No va ser així i els tres punts que es van escapar d’un Pavelló de Palau que recuperava la normalitat després de l’incendi de la setmana passada.