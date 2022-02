El Peralada visita (12:30) el camp de l’Hospitalet amb la principal novetat de Joan Tomàs, que torna a una convocatòria. Per contra, Hèctor Simon no podrà comptar amb les baixes de Lluís Micaló, Ritxi Mercader i Gelmà per enfrontar-se un equip que és cinquè a la classificació amb un punt més que els xampanyers.