L’estadi de la Ceràmica alberga avui un duel en el qual el Vila-real necessita els punts per a seguir amb opcions d’aconseguir llocs de Lliga de Campions. Davant hi haurà un Espanyol que els necessita per a redreçar la seva pobra dinàmica de 2022 malgrat els seus bons partits recents davant Barcelona i Sevilla. L’equip castellonenc arriba al partit després de l’esforç en el partit de Lliga de Campions davant el Juventus de Torí, on va aconseguir un empat a 1. l’Espanyol, arriba després de dos empats contra Barcelona (2-2) i Sevilla (1-1), dos rivals d’entitat que reforcen la confiança del grup.