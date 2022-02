Adel Mechaal es va proclamar campió d’Espanya en els 3.000 metres en pista coberta en imposar-se en la prova disputada a Ourense. L’atleta palamosí va dominar amb claredat la prova i va atacar quan faltaven 600 metres per deixar a tots els seus rivals enrere i travessar la línia d’arriada amb un temps de 8:03.73. És el tercer cop que Mechaal guanya els 3.000 metres masculins en pista coberta, ja ho va fer el 2015, 2017, 2018, 2020 i 2021. En total, el palamosí s’ha penjat vuit ors, sumant els cinc que va aconseguir en els 1.500 metres (2015 i 2017). Avui en podria sumar un altre en el seu palmarès si aconsegueix guanyar la prova dels 1.500 metres.

Per la seva banda, Esther Guerrero es va classificar sense problemes per a la final dels 1.500 metres femenins i avui (11:25h) buscarà penjar-se la quarta medalla d’or en consecutiva en aquesta prova. Seria el seu vuitè or en uns nacionals després d’imposar-se quatre vegades en els 800 metres entre 2015 i 2018, abans de passar-se als 1.500 metres. La banyolina no va tenir dificultat per accedir a la final i va dominar la cursa des del principi, tot i que al final es va deixar anar i va acabar segona amb un temps de 4:27.58.

En canvi, Marina Guerrero no es va poder classificar per a la final dels 1.500 metres femenins després de finalitzar la seva sèrie en sisena posició amb temps de 4:34.71. Tampoc es va classificar per a la final, en aquest cas dels 400 metres, Laura Hernández tot i batre el seu rècord personal (54.89). També va quedar fora de la final Josué Canales en els 800 metres (1:50.17). Sí que va entrar a les semifinals dels 60 metres femenins Aitana Radsma. L’escalenca correrà aquest matí (10:10h) per un lloc en la final.