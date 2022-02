El Costa Brava no va poder enadenar dues victòries després de caure ahir a la Nova Creu Alta contra el Sabadell per un contundent 3-0. Boniquet va fer el primer pels arlequinats quan restaven segons per acabar la primera meitat. Això va suposar un cop dur psicològic per un Costa Brava que es va quedar amb un home menys per l’expulsió de Romero ja amb 2-0 al marcador en un segona meitat en què Kaxe va ser un malson. Aquest resultat fa que la permanència continuï molt lluny.

La victòria contra el Castelló de la setmana passada podria fer somiar el Costa Brava. Un conjunt que visitava ahir la Nova Creu Alta amb la intenció de guanyar i continuar escalant posicions per poder salvar-se a final de temporada. Probablement ahir, un empat hagués estat suficient per seguir amb la moral alta. El repartiment de punts va durar 45 minuts després que Boniquet marqués el primer gol de la tarda quan restaven pocs minuts per a la mitja part. Un cop dur que va fer que el Costa Brava comencés la segona meitat capcots i amb una marxa menys. A la represa, el Sabadell va ser el clar dominador del partit. I d’ocasions per ampliar l’avantatge en el marcador en va tenir un munt, però no veia porta. Fins que en el minut 68 Kaxe va fer el segon i el primer en el seu compte particular. Minuts més tard, Antonio Romero va veure la vermella directa i va fer que el Costa Brava es quedés amb un home menys. Una superioritat que la va aprofitat el Sabadell per fer el tercer mitjançant un altre cop Kaxe.