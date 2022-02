L’Spar Girona està tocat. La derrota de dimecres contra el Landes enal’Eurolliga, que va suposar l’eliminació de la màxima competició europea per caure a l’Euro Cup, ha fet que l’equip no tingui la mateixa confiança. Les d’Alfred Julbe continuen en depressió des de dimecres i ahir l’equip no va oferir la seva millor versió. L’Spar va anar a batzegades a la pista del Gran Canària, amb alguns moments bons sobre la pista, però també d’altres estones amb moltes impressions que al final van ser més i això va fer que l’equip acabés perdent (71-68). Una derrota inesperada i de les que fan mal, sobretot venint d’on venia l’equip. Ahir, però, a terres canàries l’Uni no va fer un bon partit tot i que va tenir a l’abast forçar la pròrroga amb un llançament de Rebeka Gardner des del 6’75 que no va entrar.

I és que els triples, com dimecres contra el Landes, van ser de nou un problema (3 de 13 en la primera meitat). Frida Eldebrink, amb dos llançaments des del 6’75 consecutius -un per acabar el primer quart i un per començar el segon- van fer agafar un màxim avantatge de set punts (13-20). L’equip s’havia refet després del mal inici (11-6) i havia capgirat el marcador amb un parcial de 0-11 per acabar els 10 primers minuts (11-17). Però en el segon període l’equip va estar molt desencertat i ho va aprofitar el Gran Canària per tornar-se a posar per davant. De la mà de Blanca Millán, amb 4 de 6 amb triples en la primera meitat, les locals van tornar a posar-se per davant i van arribar amb tres punts de marge al descans (33-30).

L’Uni va estar una mica més encertat a la segona meitat, però el problema és que l’equip va ser incapaç d’aturar a Blanca Millán (21 punts), Lidia Gyomi (18 punts) i Mala Caldwell (17 punts), que van fer 56 dels 71 punts de les locals. En un partit que, això sí, va tenir un desenllaç molt ajustat i s’hagués pogut decantar a favor de qualsevol dels dos equips. Tanmateix, ahir no era el dia de l’Uni que va pendre males decisions en atac quan estava per sota en el marcador (69-67). Primer, amb un triple que no va entrar de Mendy i després, amb una falta en atac de Reisingerová.

Amb el 71-67 semblava que estava tot sentenciat. Però quan faltaven quatre segons Laia Palau va anar a la línia de tirs lliures. Va anotar el primer (71-68) i va fallar el segon perquè Reisingerová agafés el rebot i la pilota acabés a mans de Rebeka Gardner, que des del 6’75 no, va tenir l’empat. El llançament de la nord-americana no va entrar i en comptes de pròrroga hi va haver un nou disgust.