L’amo del Chelsea, Roman Abramovich, va fer un pas al costat ahir i va anunciar que deixa el club en mans de la Fundació de l’equip anglès, una decisió dràstica que s’ha cuit els últims dies arran del conflicte bèl·lic amb la invasió russa d’Ucraïna. El magnat rus va comprar el Chelsea en 2003. «Durant els meus 20 anys com a amo del Chelsea, sempre he pres les decisions pel millor interès per al club. Segueixo compromès amb aquests valors», deia Abramotich.