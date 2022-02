Després de golejar a domicili al Nàpols (2-4) i classificar-se brillantment per als vuitens de final de la Lliga Europa, el Barcelona de Xavi Hernández vol seguir creixent avui a la Lliga Santander a costa d'un altre os com és l'Athletic Club. Des que caigués el 4 de desembre davant el Betis a casa (0-1), l'equip de Xavi encadena nou partits sense perdre en competició domèstica, amb 4 empats i 5 victòries. L'última golejant al València a Mestalla (1-4). L'aparició d'Aubameyang, Ferran Torres i Adama al mercat hivernal tenen bona culpa d'això. No obstant això, en la visita del conjunt basc, el tècnic blaugrana, que compte encara amb les baixes per lesió d'Umtiti, Sergi Roberto i Ansu Fati, podria donar entrada a Gavi per banda esquerra per donar descans a Ferran Torres, que des que va arribar ho ha jugat pràcticament tot. O fins i tot a Dembélé per Adama en l'extrem esquerre. Al centre del camp, Sergio Busquets, Frenkie de Jong -sobretot després del seu gran partit a Nàpols- i Pedri semblen fixos, mentre que en la saga Xavi haurà de posar solució a la baixa de Alba per acumulació de targetes.A més a més, el vallesà pot comptar amb Alves, després de la sanció, i Lenglet i Memphis Depay, ja recuperats.

L'Athletic visita el Camp Nou en un estat similar al del Barça, immers en una bona dinàmica després de golejar per 4-0 a la Reial Societat en el derbi basc, però amb l'atenció del seu entorn més enfocada cap a València que a Barcelona perquè el dimecres a Mestalla es juga estar en una nova final Copa. En Lliga, la ratxa basca és de 13 punts de 18 possibles amb quatre de les sis trobades a domicili. Marcelino podria donar descans a jugadors claus, sobretot de la zona d'atac. Jugadors com Muniain, o la parella d'atac Raúl García-Iñaki Williams. Berenguer, està sancionat i amb Nico Williams, encara que ja està recuperat de la seva lesió muscular, el tècnic probablement esperi a Mestalla. Per això, en la banda dreta s'espera a Zarraga. També està el dubte de qui acompanyarà a Dani García al mig camp, que pot ser que segueixi sent Vesga o un altre jugador del gust de Marcelino.