El Barcelona segueix en línia ascendent i es manté en llocs de Lliga de Campions després de golejar ahir al Camp Nou l’Athletic Club (4-0), gràcies als gols d’Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong i Memphis, que va jugar els darrers minuts després de reaparèixer de la seva lesió.

El conjunt blaugrana va encadenar el seu tercer partit anotant quatre gols, i aquesta vegada ho va fer a més sense encaixar, cosa que només havia aconseguit una vegada en els darrers deu duels. Mentre que l’Athletic, amb la ment posada a la Copa del Rei, va desaprofitar una bona oportunitat d’acostar-se als llocs de la Lliga Europa. Marcelino va introduir set novetats respecte l’últim onze, i va deixar a la banqueta jugadors importants com els germans Williams, Íñigo Martínez o Muniain, pensant en el duel de dimecres que ve a Mestalla.

Massa concessions per a aquest Barça, que de la mà de Xavi sembla un equip cada cop més reconeixible, aplicat a la pressió alta, cada vegada més dinàmic i precís en el joc de possessió i amb un trident ofensiu que sembla ja consolidat com el que formen Adama, Ferran Torres i Aubameyang. El gabonès, que porta cinc gols en els últims tres partits, es va encarregar d’obrir la llauna al minut 37, en rematar de volea una pilota rebutjada pel travesser després d’un cop de cap de Piqué en un córner.

L’1-0 compensava els mèrits del conjunt blaugrana al setge, encara que amb poques ocasions, a la porteria d’Unai Simón, que només es va haver d’esforçar a fons en una rematada escorada de Ferran Torres. Abans, Zarraga havia tret a la línia de gol un altre cop de cap de Piqué i Gavi enviava a l’amfiteatre, des del punt de penal, una assistència de Ferran després de rebre una precisa passada de Pedri. El canari s’ha erigit en el cap de la sala de màquines en els últims partits i anit va tornar a oferir un recital de com jugar entre línies, actuació que va aixecar exclamacions de sorpresa i els aplaudiments del Camp Nou.

L’Athletic, per part seva, va aguantar cada atac local ben ordenat al darrere, però amb serioses dificultats per sortir a la contra. Tot i així, Zarraga, amb un xut forçat que Ter Stegen va aturar sense problemes, i Vesga, amb un altre tret desviat després d’un mal rebuig de Piqué, van tenir les opcions pel costat visitant.

Marcelino va moure la banqueta al descans donant entrada a Íñigo Martínez per Yeray i Sancet per Raúl García. I al Barça, potser per l’esforç fet tres dies abans a Nàpols, li va costar de trobar el ritme després de la represa. Tot i això, Ferran Torres va tenir una oportunitat claríssima per fer el segon passada l’hora de joc. El punta valencià aprofitava una relliscada de Vivian per encarar Unai Simón, però el meta de l’Athletic li guanyava el mà a mà evitant el gol.

Dembélé ho capgira tot

L’entrada de l’atacant francès va animar el partit, sobretot a favor d’un Barça que, amb Dembélé al camp, va rematar la feina. Va ser xiulat en el primer moment de tocar la pilota però quan ho va fer per segon cop, convertia les crítiques en una ovació. Canvi de cama i míssil amb l’esquerra per sorprendre Unai Simón. Celebració conjunta i també amb el tècnic, Xavi Hernández, que no s’ha cansat de defensar la professionalitat del gal, tot i negar-se a renovar.

Dembélé va arrodonir la seva actuació regalant dos gols des de l’esquerra a la recta final. El primer, a Luuk de Jong, després de l’enèsima meravella de Pedri, i el segon, a Memphis, que feia pocs minuts que havia entrat al camp. L’Athletic, en canvi, només va poder marcar a la segona meitat en un xut a la mitja volta des de la frontal de Nico Williams que va parar Ter Stegen sense problemes.