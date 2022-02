Rússia ha estat expulsada aquest dilluns del Mundial de Qatar, segons una decisió oficial presa pel Consell de la FIFA i a la qual s'ha sumat el Consell Executiu de la UEFA, que també ha exclòs a l'Spartak de Moscou, únic equip rus que seguia en competició continental, de l'Europa League. La mesura s'ha pres en resposta a la invasió d'Ucraïna i després de les peticions de diverses federacions que es negaven a jugar contra la selecció de Vladímir Putin. La FIFA ha corregit així la seva primera sanció, presa el diumenge, i que permetia competir als russos encara que sense bandera, sense himnes i jugant els partits com a local lluny del seu país i a porta tancada.

La selecció de Rússia tenia pendent disputar la repesca per a optar a una de les tres places europees que encara queden per al Mundial de Qatar 2022. El seu primer partit estava previst per al 24 de març contra Polònia com a local. En cas de superar-ho s'enfrontaria, de nou en el seu camp, al guanyador del duel entre Suècia i la República Txeca el 29 de març. Polonesos, suecs i txecs s'havien negat a enfrontar-se als russos com a mesura de protesta per la guerra d'Ucraïna.

Més negatives

Així mateix, les federacions d'Anglaterra, Albània, República Txeca, Dinamarca, Irlanda, Polònia, Noruega, Escòcia, Suïssa, Suècia, França i Gal·les havien anunciat abans del pronunciament de la FIFA que no s'enfrontaran a Rússia en cap competició i categoria. Aquesta situació posava en risc el Mundial de Qatar en el cas que Rússia es guanyés finalment la plaça.

"Tots els equips russos, ja siguin representatius nacionals o clubs, han estat suspesos de participar en competicions de la FIFA i la UEFA fins a pròxim avís", ha informat la FIFA en un comunicat oficial. I ha afegit: "El futbol està totalment unit i en total solidaritat amb totes les persones afectades a Ucraïna. FIFA i UEFA esperen que la situació a Ucraïna millori significativament i ràpidament perquè el futbol pugui tornar a ser un vector d'unitat i pau entre les persones".

El passat dia 25 i després de l'entrada de tropes russes a Ucraïna, la UEFA ja va decidir que Sant Petersburg no celebrés la pròxima final de la Lliga de Campions el 28 de maig i va triar l'estadi de França de París com a nova seu de la competició.

La UEFA, per part seva, va reiterar el seu compromís de no continuar depenent del patrocini de Gazprom per a les competicions continentals. "La ruptura de l'acord té efecte immediat i cobreix tots els acords existents, incloent la UEFA Champions League, les competicions de seleccions nacionals de la UEFA i la UEFA Euro 2024", va afegir la UEFA en un comunicat posterior. Ja la setmana passada el Schalke 04 va treure la publicitat de la companyia gasista del frontal de les seves samarretes.