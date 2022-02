L’Olot tornava al Municipal i ho feia contra la FE Grama, després de dues derrotes i una victòria amb més interrogants que certeses, però va fer valer el gol de Mas només començar i un altre d’Arranz a les acaballes per mantenir tres punts d’avantatge amb el segon classificat.

El domini va ser absolut només començar i la recompensa va arribar aviat. Als 8 minuts, Eloi va picar un córner al segon pas i allà, Carles Mas, tot sol i lliure de marca, va rematar creuat al fons de la xarxa. Al quart d’hora de joc, un Ot Serrano que es va mostrar impecable durant els 90 minuts, va servir una passada que Xumetra no va poder rematar per ben poc.

El rival va reaccionar amb un xut al pal de Javi Solsona, que va aprofitar una pèrdua de la defensa, per esperonar-se i passar a dominar el partit. El sistema que havia plantejat l’Olot, amb tres centrals, donava més ales a la FE Grama a la zona de tres quarts i ho aprofitava el conjunt visitant, dificultant la sortida de la pilota. Escarrabill va poder empatar plantant-se sol davant Batalla però no se’n va sortir. I Ángel avisava amb un remat al pal.

Al segon acte, el guió es mantenia i Batalla va haver de treure una bona mà davant del tir de Fran Hernández, que anava amb mala intenció. Ni tan sols l’expulsió de Rubi, jugador colomenc, va canviar el guió del partit. L’Olot seguia amb la intenció de mantenir intacte el marcador, però tot el que feia el conjunt visitant portava perill cap a la porteria. Malgrat això, la dinàmica va canviar en els últims deu minuts i això ho van agrair els de casa. Arranz va despertar i va tenir dues ocasions per marcar. No se’n va sortir i sí ho feia a la tercera, finalment, quan va aprofitar l’un contra un del que va disposar. Era la sentència, just abans del xiulet final.