Un gol en pròpia porteria de Pol Gómez al minut 63 va fer que el Peralada marxés del camp de l’Hospitalet sense sumar cap punt. Una derrota que se suma al reguitzell de mals resultats que acumula un equip, el d’Hèctor Simón, que encara no dona amb la tecla per encadenar bons resultats en aquest tram inicial de 2022. Això no obstant, els empordanesos van ser superiors, almenys durant la primera meitat i van estavellar una pilota al travesser. A partir de la represa, l’Hospitalet va capgirar la truita i va ser superior fins a emportar-se el triomf.