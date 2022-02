Tornava el públic a la Super Cup Massi de Banyoles. Per culpa de la pandèmia, l’any passat els espectadors no van poder veure en directe la prova. I ahir la gent tenia ganes de presenciar la primera prova Hors Categorie de 2022 i un gran espectacle i una intensa lluita entre els millors bikers del planeta. Entre ells, el ciclista de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell (Primaflor-Mondraker), que estava disposat a donar guerra davant ciclistes de la talla de David Valero (BH Templo Cafes UCC), medallista olímpic a Tòquio, Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing), el guanyador de l’edició de 2020, o Gerardo Ulloa (Massi-Beaumes de Venice), el campió americà que aterrava per primer cop en la prova gironina. Un matí gairebé primaveral i un cartell de luxe amb molts ciclistes entre els primers classificats del rànquing UCI, o també campions del món o nacionals, i medallistes olímpics. Així, doncs, tots els ingredients estaven sobre la taula. Només en faltava un: Victor Koretzky, el rei de Banyoles i guanyador de quatre edicions que el mes de setembre va decidir canviar la bicicleta de muntanya per la de carretera. Potser sí que sense la presència del francès podria semblar que seria una cursa descafeïnada, però res d’això. La prova va ser apassionat i no va decebre, i va tenir un equip dominador, el BMC MTB Racing, que va aconseguir la primera i la segona posició.

La victòria va ser per Titouan Carod (BMC MTB Racing) en una cursa que no es va decidir fins a l’última volta. Alan Hatherly (Cannondale Factory Racing) i Filippo Colombo (BMC MTB Racing) havien trencat la prova en la segona volta i marxaven en solitari, dispusats a disputar-se la prova entre els dos. Per darrere, un grup perseguidor d’uns quinze ciclistes no es rendia, però les forces van acompanyar més a Thomas Litscher (Kross OrlenCycling Team), Ondrej Cink (Kross Orlen Cycling Team) i Carod, que es van enganxar als dos líders al principi de l’última volta. Cinc corredors per una victòria i els que anaven més justos de força van anar caient pel seu pes fins a deixar els dos corredors de BMC MTB Racing sols. Així, Carod i Colombo es van disputar la victòria, amb el francès que va ser una mica més fort al final i es va imposar amb un temps d’1:15:46. L’italià va ser segon i Litscher tercer. Cullell va acabar en tretzena posició amb un crono de 1:16:33.