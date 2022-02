Campionat d’espanya de pista coberta. 1 Mechaal després d’obtenir el títol de Campió d’Espanya en els 1.500 metres i aconseguir la doble corona F

2 Esther Guerrero creuant la línia d’arribada en tercera posició F

3 Naiara Estanga completa el podium amb el bronze en triple salt F

Els atletes gironins van trepitjar fort a la jornada final del Campionat d’Espanya de pista coberta. El gran protagonista va ser Adel Mechaal, que va aconseguir fer-se amb la doble corona en proclamar-se Campió d’Espanya de pista coberta en 1.500 metres, batent el rècord del campionat amb un temps de 3:36.89, i amb Ignacio Fontes (3:37.81) i Saúl Ordóñez (3:39.18) per darrere, completant el podi. El palamosí, que ja havia assolit el dia anterior el títol als 3.000 metres amb un temps de 8:03.73, va liderar la cursa des del primer moment i encara va incrementar l’atac en la part final, afavorit per la retirada de Kevin López quan faltaven 550 metres, que li va permetre guanyar distàncies respecte Fontes i Ordóñez.

Esther Guerrero, per la seva banda, va quedar-se amb el gust amarg de no poder revalidar el títol als 1.500 metres en patir una lesió a l’última recta. La de Banyoles va agafar embranzida quan quedaven 500 metres, posant-se al capdavant i sobrepassant a Marta Pérez, Águeda Muñoz i Mireya Arnedillo. Tot apuntava que Guerrero lideraria el podi, fins que una punxada a la part posterior de la cuixa just abans d’arribar al final li va fer la guitza. Guerrero va aconseguir acabar la cursa, amb esforç malgrat adolorida, en tercera posició amb 4:25.82, per darrere de Marta Pérez, que es va emportar el títol amb 4:25.42, i Águeda Muñoz, que va aconseguir fer-se amb la medalla de plata amb 4:25.52.

Qui també es va endur la medalla de bronze va ser l’atleta de Cornellà del Terri Naiara Estanga en la modalitat de triple salt, amb un salt que va sobrepassar els 13 metres, amb 13.20. L’or se’l va endur sense oposició la medallista olímpica Ana Peleteiro amb un millor salt de 14.08 i obtenint així el seu setè títol de campiona d’Espanya. El podi el va completar amb la medalla de plata la madrilenya Patricia Sarrapio amb 13.45.

Un altre nom propi de la competició va ser Aitana Radsma en tanques femenines, tot i que no en les posicions aspirades. L’escalenca va haver-se de conformar amb la quarta posició, obtenint marca personal en 8.36 i quedant-se només una centèsima per sota del bronze, que se’l va adjudicar la biscaïna Claudia Villalante.