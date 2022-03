L’esport ha començat a dir la seva respecte el conflicte bèl·lic encetat per Rússia amb l’objectiu d’atacar Ucraïna. Alguns organismes i competicions han iniciat un allau de restriccions que afecten una bona colla d’equips i fins i tot la selecció nacional de futbol. La FIFA anunciava l’exclusió del Mundial que acollirà Qatar aquest mateix anys. Ha pres aquesta decisió davant la recomanació del Comitè Olímpic Internacional dirigida a federacions i organitzadors d’esdeveniments esportius. Amb l’objectiu de «protegir la integritat de les competicions esportives mundials i la seguretat de tots els participants», segons el COI. No disputarà la repesca amb Polònia, equip que s’havia plantat com a protesta. Rússia tampoc participarà en l’europeu femení de futbol que acollirà Anglaterra. En el mateix esport, més prohibicions. Perquè la UEFA expulsava l’Spartak de Moscou de l’Europa League. El seu rival, el Red Bull Leipzig alemany, passarà d’aquesta manera als quarts de final sense haver de vestir-se de curt.

Amb el bàsquet passa tres quarts del mateix. L’Eurolliga decidia excloure de manera temporal els seus tres equips russos. D’aquesta manera, la participació del CSKA Moscou, UNICS Kazan i Zenit de Sant Petersburg queda congelada. El mateix amb el Lokomotiv Kuban i el Krasnodar, que juguen l’Eurocup, la segona màxima competició continental. En un comunicat, s’especifica que si la situació «no millora de manera favorable» el que acabarà passant és que tots els partits de temporada regular contra aquests russos quedaran anul·lats i es configurarà una nova classificació.