Les lesions mai són benvingudes ni arriben en un bon moment. Sempre fan la guitza. Ho pot explicar amb coneixement de causa Esther Guerrero, que es va quedar a les portes de revalidar el títol de campiona estatal d’atletisme indoor el passat cap de setmana. Ho tenia tot de cara per guanyar però es va fer mal quan liderava la cursa, amb la línia de meta a tocar. Per complicar encara més les coses, el calendari imminent s’ha de posar en quarantena tot esperant quin sigui el diagnòstic. El veredicte determinarà si la banyolina pot recuperar l’activitat ben aviat o si, per contra, li tocarà aturar-se en sec. Això, quan el Mundial és cada cop més a prop.

La lesió la va patir diumenge i han de passar com a mínim 48 hores per fer les proves pertinents. Per tant, Guerrero podria saber a partir d’avui què és el que té. Va notar una punxada a la part posterior de la cuixa. Lesió muscular evident i ara cal veure de quin tipus i quina és la gravetat. El que és evident és que no podrà córrer demà la prova final del World Tour que se celebra a Madrid. I està per veure si arribarà en condicions al Mundial d’atletisme en pista coberta de Belgrad. L’esdeveniment, del 18 al 20 de març. Diumenge es va haver de conformar amb el tercer lloc en els estatals amb un temps de 4:25.82. Marta Pérez va ser la guanyadora.