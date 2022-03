No és de la Masia, però ho sembla. No és Andrés Iniesta, però també ho sembla. I ja va ser capaç fa un any d’arrencar un somriure còmplice a Messi, setmanes després que hagués enviat el burofax a Bartomeu per a abandonar el Barça. Fins i tot va fer canviar d’opinió a Leo amb el seu joc de carrer, disposat com estava a quedar-se encara que al final va haver d’anar-se’n a París. Aquest humil jove canari, que va arribar sense cap propaganda del Las Palmas (va costar 5 milions, encara que l’evolució del seu futbol farà que arribi als 20, una minúcia per al tresor que és), s’ha convertit en l’hereu de la millor escola de migcampistes que s’ha vist en un club on van néixer Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets.…

Un revolucionari

No fa ni dos anys que Pedri és al Camp Nou i s’ha convertit en el cap del Barça de Xavi, l’amo del joc en el Barça any un sense Messi. Tampoc és cap novetat. Només arribar va seduir Koeman, després va hipnotitzar Luis Enrique, que li va donar la bandera de la selecció a la qual va guiar a una semifinal de l’Eurocopa, transformat en el jove més revolucionari amb un futbol sedós, herència de la seva ànima canària, amb matisos de modernitat que ho converteixen en un transgressor. Quan ell juga, Xavi gaudeix i Iniesta somriu a Kobe, des d’on sol creuar missatges discrets amb Pedri, obstinat com està en el fet que tingui vida pròpia. S’assemblen en el camp. I també fora. Gens populistes tots dos en el seu joc, oferint lliçons de funambulisme amb la pilota amb aquest cop de taló amb túnel inclos a Balenziaga que va posar dempeus el Camp Nou amb 70.000 persones posant-se les mans al cap. Fins i t ot a Araujo, el seu company, es va oblidar durant unes mil·lèsimes que era central i va gaudir com a aficionat d’un genial gest tècnic que serà recordat sempre.

Va semblar Pedri que era llavors Riquelme, el savi argentí que no va triomfar al Camp Nou, corprès com va quedar per la màgia que ja irradiava Iniesta. «En el moment del túnel estava cagat per si la perdia. Haig de treballar molt per a ser algú en futbol», va confessar després amb aquesta discreció i sinceritat que el caracteritza. La pilota, fidel com és sempre als peus prodigiosos que la bressolen amb estima, no el va abandonar. Ni ell a ella.

Descobrir-lo cada dia

Va embogir l’estadi i des de la banqueta, Xavi va sentir que viatjava en el temps. «Pedri em recorda molt, molt, moltíssim a Andrés», va afirmar seguint el deixant traçat en el seu moment per Luis Enrique. «El que li he vist a Pedri amb 18 anys no li ho he vist a cap jugador, ja sigui en un Mundial, Eurocopa o en uns Jocs. No li ho vaig veure a ningú. Ni a Don Andrés Iniesta», va confessar sorprès el tècnic asturià.

A Pedri se’l descobreix cada dia que juga, per molt que ja fos triat el millor jove d’Europa o triat en l’onze ideal del torneig al juliol passat. Va haver-hi un temps, i no fa tant, en què, sepultat per les lesions musculars després d’un any extenuant (73 partits, Eurocopa i JJOO inclosos), es va oblidar el bo, el realment bo que ja era. I és. No és Iniesta, ni tampoc vol ser-ho. A la seva edat, Andrés no havia jugat tant en el Barça ni en la selecció.

Pedri és molt més precoç que ell, després d’entrar ben bé després de l’adeu de Messi en una nova dimensió combinant dribblings màgics i diagonals diabòliques com la que va donar Dembélé. Ara, és l’hereu que va somiar i va esperar el Barça.